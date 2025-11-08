Атомното нападение на Маями отказа Шарлът

Норман Пауъл отбеляза 25 точки за Маями Хийт при победата над Шарлът със 126:108 в мач от НБА Къп. Маями вкара 53 точки в първата четвърт, като това е втори най-висок резултат в тази част в историята на НБА. Тимът имаше успеваемост от 67,7% при стрелбата и 66,7 при стрелбата за три точки. Хайме Хакес Джуниър завърши с 18 точки, 9 асистенции и 8 борби, като тимът бе без звездите си Бам Адебайо и Тайлър Хироу. Кон Кнупел от Шарлът бе най-резултатен в мача с 30 точки, като това е и най-доброто му постижение през сезона, а съотборникът му Тре Ман завърши с 20 точки, девет борби и седем асистенции.

Изея Хартенщайн и Шай Гилджъс-Алекзандър вкараха по 30 или повече точки за първи път, а Айзея Мичел направи втория в кариерата си дабъл-дабъл за победата на Оклахома Сити над Сакраменто със 132:101. Хартенщайн реализира рекордните в кариерата си 33 точки и добави 19 борби, а Гилджъс-Александър завърши с 30 за Оклахоми Сити, който допусна първа загуба за сезона в сряда срещу Портланд. Бившият играч на Тъндър Ръсел Уестбруук направи 24 точки, 9 асистенции и 6 борби за Сакраменто, който губи от шампиона за втори път през този сезон.

Франц Вагнер реализира 27, а Дезмънд Бейн 22 за Орландо, който се наложи над Бостън със 123:110. Уендъл Картър Джуниър добави 18 точки, докато Джейлън Браун се отчете с 32 точки, 9 борби за Бостън.

Донован Мичел отбеляза 24 точки, като той поведе група от седем играчи на Кливланд, които завършиха с двуцифрен брой точки за успеха срещу Вашингтон със 148:114. Дариус Гарланд вкара 20, Еван Мобли - 18, Джаред Алън - 16, като всеки от тях направи дабъл-дабъл. Си Джей Макколъм поведе Вашингтон с 25 точки, докато новобранецът Тре Джонсън отбеляза рекордните в кариерата си 18

Харисън Барнс се отчете с 24 точки, а Виктор Уембаняма и Джулиън Чамрани - с по 22 за победата на Сан Антонио над Хюстън със 121:110. Девин Васел добави 15, а Касъл направи 14 точки и 13 асистенции за "шпорите". Алперен Шенгюн от Хюстън бе най-резултатен в мача с 25, а Кевин Дюрант добави 24 за "ракетите".

Кейд Кънингам записа 34 точки и 10 асистенции за Детройт, който победи Бруклин със 125:107 в Ню Йорк. "Буталата" наваксаха десет точки изоставане и записаха пета поредна победа. Джейлън Дурен добави 30 точки и 11 борби за успеха. Майкъл Портър Джуниър бе лидерът на Бруклин с 28 точки.

Ар Джей Барет отбеляза 17 от 19-е си точки във второто полувреме, за да помогне на Торонто да се наложи над Атланта със 109:97. Брендън Инграм вкара 20 за Торонто, Имануел Куикли добави 18. Джейлън Джонсън отбеляза 21 за Атланта и добави седем борби, Никейл Александър-Уокър помогна с 20.

Янис Адетокумбо се изяви с 41 точки, 15 борби и 9 асистенции за Милуоки, който надигра Чикаго със 126:110. Райън Ролинс завърши с 20, а Майлс Търнър - с 23. Матас Бузелис реализира 20 точки и спечели 8 борби за "биковете", които допуснаха втора загуби в последните три мача.

Антъни Едуърдс вкара 37, а Минесота записа голяма победа над Юта със 137:97. Джулиъс Рандъл се открои с трипъл дабъл - 19 точки, 10 борби и 12 асистенции за победителите. Джейдън Макданиелс завърши с 22. Кийонте Джордж отбеляза 18 за "джазмените", Лаури Марканен завърши само с 12, като пропусна десет стрелби от общо 14.

Джа Морант и новобранецът Седрик Кауърд вкараха по 21, а Джарен Джаксън Джуниър - 17 за победата на Мемфис срещу Далас със 118:104. Морант добави 13 асистенции, а Кауърд - 9 борби. Макс Кристи бе лидер на Далас с 18.

Никола Йокич направи 26 точки, по девет борби и асистенции, Джамал Мъри завърши с 23 и осем асистенции за Денвър, който се наложи у дома над Голдън Стейт със 129:104. Аарон Гордън помогна с 18 точки, Йонас Валанчунас завърши с 16, а Крисчън Браун с 12 за Денвър, който има три поредни победи. Голдън Стейт игра без Стеф Къри и Ал Хорфорд. Дреймънд Грийн вкара 17 след завръщането си след контузия.