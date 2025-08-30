БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в...
Чете се за: 05:27 мин.
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атракционен влак с парен локомотив пристига в Долни Раковец в Деня на Съединението

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

"Български държавни железници", в партньорство с кметство Долни Раковец, организират атракционно пътуване по повод фестивала "Чесън фест 2025", който ще се проведе в Деня на Съединението, съобщиха от пресцентъра на националния железопътен превозвач. На 6 септември, събота, ретро влак с легендарния локомотив Баба Меца ще пътува по направлението София – Перник – Долни Раковец – Перник – София, като в участъка от столицата до Перник ще бъде подпомогнат с електрическа тяга.

По разписание специалната композиция ще замине от Централна гара София в 8.45 часа и ще пристигне на китната малка гара в Долни Раковец в 10.40 часа. По маршрута ще направи спиране в Перник в 9.52 часа, откъдето сдобилите се с билет ще могат да се присъединят към тазгодишното издание на "Чесън фест". Влакът ще отпътува наобратно от Долни Раковец в 14.40 часа, ще спре на гара Перник в 15.19 часа и ще пристигне в София в 16.29 часа.

Фестивалът в село Долни Раковец съчетава в едно традиции, земеделие и култура. Той е утвърден като значимо събитие в региона и ежегодно привлича многобройни гости от цялата страна, като популяризира местните производители и регионалните традиции, посочват от БДЖ за събитието.

Съботната програма ще предложи тържествено откриване, музикални изпълнения, фолклорни ритми, дегустации на местни продукти и разнообразни игри и състезания за малки и големи.

Цената на двупосочния билет за пътуване с атракционния влак от София до Долни Раковец и обратно е 55 лв. с включено запазено място, а за деца до 10 години – 27,50 лв. В продажба са и двупосочни билети Перник – Долни Раковец – Перник, които са на цена 40 лв. за възрастни и 20 лв. за деца.

Билети могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн чрез системата за резервации на БДЖ до изчерпване на количествата.

#парен локомотив #атракционен влак #БДЖ

Последвайте ни

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър Миленков"
2
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър...
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
3
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в София
4
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
5
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Ценни находки от бронзовата епоха излизат на светло 60 години след откриването им
6
Ценни находки от бронзовата епоха излизат на светло 60 години след...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Общество

Отиде си Кирил Кадийски
Отиде си Кирил Кадийски
С поход до Черни връх отбелязаха 130-годишнината на Българския туристически съюз С поход до Черни връх отбелязаха 130-годишнината на Българския туристически съюз
Чете се за: 02:50 мин.
Българският туристически съюз празнува 130 години с концерт и шествие Българският туристически съюз празнува 130 години с концерт и шествие
Чете се за: 01:52 мин.
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в София Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в София
Чете се за: 02:02 мин.
Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР) Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР)
Чете се за: 02:42 мин.
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх 148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в отбранителната промишленост
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в отбранителната...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отиде си Кирил Кадийски
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Поредна катастрофа с камион на пътя, на който загина Сияна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ