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Аугсбург разби Айнтрахт и оглави Бундеслигата

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Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
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Аугсбург успя да спечели, въпреки че Айнтрахт имаше повече удари към противниковата врата и по-голямо притежание на топката.

Аугсбург
Снимка: БТА
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Аугсбург постигна убедителна победа с 4:1 при гостуването си на Айнтрахт Франкфурт във втория кръг на германското първенство. Успехът изкачи тима от Южна Германия на върха в класирането.

Айнтрахт започна по-добре и поведе още в шестата минута. Йонатан Буркхард се разписа за 1:0, но след почивката гостите направиха пълен обрат и тотално поеха контрола върху двубоя.

Автогол на Елиас Баум и попадение на Робин Фелхауер в рамките на две минути – до 47-ата – обърнаха резултата в полза на Аугсбург. Алексис Клод-Морис увеличи преднината на гостите в 65-ата минута, а Фабиан Ридер оформи крайното 4:1 в 89-ата.

Аугсбург успя да спечели, въпреки че Айнтрахт имаше повече удари към противниковата врата и по-голямо притежание на топката. Гостите обаче бяха по-ефективни пред гола и записаха втора победа в първите си два мача за сезона.

Така Аугсбург вече е лидер в Бундеслигата с пълен актив от 6 точки. Айнтрахт Франкфурт е 13-и с една точка.

#Бундеслига 2026/2027 #ФК Аугсбург #ФК Айнтрахт Франкфурт

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