БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Автобус се вряза в спирка в Стокхолм, има жертви и ранени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази
Автобус се вряза в спирка в Стокхолм, има жертви и ранени
Слушай новината

Няколко души загинаха, а други ранени, когато автобус се вряза късно следобед днес в спирка в центъра на шведската столица Стокхолм, съобщи шведската полиция, като не посочи причината за инцидента, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Полицията съобщи, че произшествието е станало близо до Кралския технологически институт.

Говорител на шведските спасителни служби заяви, че шестима души са били ранени, без да споменава точния брой на жертвите. Той уточни, че по време на инцидента не е имало пътници в автобуса.

"Води се разследване за непредумишлено убийство. Шофьорът на автобуса беше арестуван, но това е общоприета практика при такъв тип инциденти", посочи говорител на полицията, като добави, че органите на реда нямат информация дали става въпрос за нападение.

"Все още не знаем причината за инцидента, но в този момент мислите ми са преди всичко с пострадалите и техните семейства", написа шведският премиер Улф Кристершон в социалната мрежа Екс.

Снимки: БТА

#катастрофа с автобус #Стокхолм

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
2
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
3
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата
4
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
5
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
6
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Европа

Андрей Новаков: Бюджетът на ЕС няма да бъде върнат, различията са преодолени
Андрей Новаков: Бюджетът на ЕС няма да бъде върнат, различията са преодолени
Потискаща тишина, прекъсвана от вой на сирени: Киев на прицел - жертви и разрушения Потискаща тишина, прекъсвана от вой на сирени: Киев на прицел - жертви и разрушения
Чете се за: 03:42 мин.
Германската и френската полиция разбиха престъпна мрежа за трафик на мигранти Германската и френската полиция разбиха престъпна мрежа за трафик на мигранти
Чете се за: 00:45 мин.
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Чете се за: 00:57 мин.
Великобритания се готви за официалния рожден ден на крал Чарлз III Великобритания се готви за официалния рожден ден на крал Чарлз III
Чете се за: 01:20 мин.
Киев е в пламъци и отломки от ракети - над 30 са ранени, поне четирима са убити Киев е в пламъци и отломки от ракети - над 30 са ранени, поне четирима са убити
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения
Чете се за: 03:32 мин.
Регионални
Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ