Автобус се вряза в спирка в Стокхолм, има жертви и ранени

Няколко души загинаха, а други ранени, когато автобус се вряза късно следобед днес в спирка в центъра на шведската столица Стокхолм, съобщи шведската полиция, като не посочи причината за инцидента, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Полицията съобщи, че произшествието е станало близо до Кралския технологически институт.

Говорител на шведските спасителни служби заяви, че шестима души са били ранени, без да споменава точния брой на жертвите. Той уточни, че по време на инцидента не е имало пътници в автобуса.

"Води се разследване за непредумишлено убийство. Шофьорът на автобуса беше арестуван, но това е общоприета практика при такъв тип инциденти", посочи говорител на полицията, като добави, че органите на реда нямат информация дали става въпрос за нападение. "Все още не знаем причината за инцидента, но в този момент мислите ми са преди всичко с пострадалите и техните семейства", написа шведският премиер Улф Кристершон в социалната мрежа Екс.

