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Автомобил е катастрофирал на паркинга на стадион "Спартак" часове преди мача на варненци с ЦСКА

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Спорт
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По информация на компетентните органи при инцидента няма пострадали.

стадион “Спартак”
Снимка: ПФК Спартак Варна
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Автомобил е навлязъл с висока скорост от към ул. "Отец Паисий" през централния вход на стадион "Спартак" и е катастрофирал на паркинга снощи, 4 септември, информираха от Спартак Варна.

По информация на компетентните органи при инцидента няма пострадали.

По-късно днес от 19:00 Спартак приема ЦСКА в мач от осмия кръг на Първа лига.

Ето за какво призоваха "соколите" след случилото се:

Използваме този тревожен случай, за да отправим искрен апел към всички:

Не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Никое прибиране не е толкова спешно, че да рискуваме своя живот и живота на невинни хора. Оставете автомобила, повикайте такси, използвайте градски транспорт или се обадете на близък. Винаги има друг начин да се приберете – но понякога няма втори шанс да поправите едно погрешно решение.

Зад всеки човек на пътя стои семейство, което го обича и очаква да се прибере. Нека мислим за тези хора, преди да завъртим ключа. Няколко секунди разум могат да предотвратят трагедия и да спасят човешки живот.

Нека бъдем отговорни – към себе си, към близките си и към всички участници в движението.

Пазете се. Нека пътят към дома винаги завършва у дома.

#Стадион "Спартак"

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