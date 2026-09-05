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Оливие Вердон се раздели с Лудогорец след 243 мача и 12 спечелени трофея

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Спорт
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Националът на Бенин напуска Разград след шест години, в които завоюва пет шампионски титли, две Купи на България и пет Суперкупи

оливие вердон раздели лудогорец 243 мача спечелени трофея
Снимка: Startphoto.bg
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Лудогорец и Оливие Вердон официално се разделиха по взаимно съгласие, слагайки край на шестгодишния престой на защитника в Разград. Националът на Бенин си тръгва като един от най-опитните и успешни футболисти в състава на 14-кратните шампиони.

Вердон оставя зад гърба си впечатляваща визитка от 243 мача във всички турнири с екипа на "орлите“. В тях централният защитник отбеляза 17 гола и добави две асистенции.

Тези показатели го нареждат на второ място сред централните бранители с най-много изиграни двубои в историята на Лудогорец. Пред него остава единствено клубната легенда Козмин Моци.

За шестте си години в Разград Вердон спечели общо 12 трофея – пет шампионски титли, две Купи на България и пет Суперкупи. Бранителят беше важна част от състава и в европейските клубни турнири.

"Искам да благодаря на Лудогорец и на ръководството за всичко, което ми дадоха през тези шест години заедно. През това време израснах не само като футболист, но и като човек. Изключително съм благодарен за всичко, което преживяхме заедно“, заяви Вердон при раздялата си с клуба.

Националът на Бенин отправи специални благодарности и към привържениците, съотборниците си, треньорите, медицинския щаб и всички служители на разградчани.

"Не винаги беше лесно, но заедно създадохме много прекрасни спомени, които ще останат завинаги в сърцето ми. Всички вие винаги ще имате специално място в сърцето ми“, добави защитникът.

От Лудогорец също благодариха на Вердон за приноса му през годините и му пожелаха здраве и успехи в следващия етап от кариерата.

"Оливие Вердон винаги ще бъде част от семейството на Лудогорец“, написаха от разградския клуб при обявяването на раздялата.

#ПФК Лудогорец #Оливие Вердон

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