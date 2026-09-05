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УЕФА наказа Цървена звезда за скандирания в подкрепа на Ратко Младич

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Спорт
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Сръбският клуб е глобен с 90 хиляди евро и няма да може да продава билети на своите привърженици за гостуването на Лугано в Лигата на конференциите

УЕФА наказа Цървена звезда за скандирания в подкрепа на Ратко Младич
Снимка: БГНЕС
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УЕФА наложи сериозно наказание на Цървена звезда заради поведението на част от привържениците на сръбския клуб по време на двубоя срещу Виктория Пилзен от плейофите в Лига Европа. Белградчани са глобени с 90 хиляди евро, а феновете им няма да могат да присъстват на следващото гостуване на отбора в европейските клубни турнири.

Санкцията е свързана със скандирания и транспарант в подкрепа на Ратко Младич по време на загубата с 1:5 от Виктория Пилзен на 27 август. Бившият военен командир почина по-рано същия ден в Хага на 84-годишна възраст.

Младич излежаваше доживотна присъда, след като беше осъден от международен трибунал за геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и правилата на войната, свързани с войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 година.

По време на срещата част от привържениците на Цървена звезда са скандирали името му и са издигнали транспарант, с който му благодарят и го възхваляват.

Дисциплинарните органи на УЕФА са санкционирали сръбския клуб за нарушения, включващи скандирания, определени като неподходящи за спортно събитие, както и за "расистко и/или дискриминационно поведение“.

Освен финансовата санкция Цървена звезда няма да има право да продава билети на своите привърженици за следващото си гостуване в турнирите под егидата на УЕФА.

Наказанието ще бъде приложено при визитата на швейцарския Лугано в Лигата на конференциите.

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#ФК Цървена звезда #Европейска футболна централа (УЕФА) #Ратко Младич

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