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Даниел Кретински стана най-големият акционер в Уест Хям с дял от 46%

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Спорт
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Чешкият милиардер увеличи влиянието си в лондонския клуб, а сделката сложи край на опита на консорциума на Аманда Стейвли да придобие акциите на семейство Голд

Даниел Кретински стана най-големият акционер в Уест Хям с дял от 46%
Снимка: AP Photo
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Чешкият милиардер Даниел Кретински вече е най-големият акционер в Уест Хям Юнайтед. Бизнесменът постигна споразумение за увеличаване на дела си в клуба от Чемпиъншип до 46%.

Развитието идва след продължителни преговори около акциите, притежавани от семейство Голд. Ванеса Голд, дъщеря на бившия президент на Уест Хям Дейвид Голд, беше постигнала споразумение за продажбата им на консорциум, воден от Аманда Стейвли, след като първоначално планираната сделка с Кретински пропадна.

Впоследствие обаче ситуацията претърпя нов обрат. Според информация на ВВС Кретински е постигнал договорка с останалите акционери в Уест Хям, сред които и бившият председател Дейвид Съливан, за придобиването на дела на семейство Голд. По този начин чешкият бизнесмен увеличава собствеността си до 46% и се превръща в най-големия акционер в клуба.

Сделката на практика слага край на опита на Стейвли и нейния консорциум да влязат в собствеността на лондонския тим.

Ванеса Голд изрази задоволство от постигнатото споразумение и подчерта, че основната ѝ цел е била да осигури стабилно бъдеще на клуба.

"Моята амбиция беше да гарантирам, че клубът има правилното ръководство и да дам възможност на Уест Хям да постигне своя потенциал и да се върне на полагащото му се място във Висшата лига“, заяви Голд.

Кретински, който е собственик на Royal Mail, вече ще има водещ акционерен дял в Уест Хям в период, в който клубът се стреми да се завърне във Висшата лига.

#Даниел Кретински #ФК Уест Хем

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