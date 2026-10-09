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Автомобил и микробус се удариха челно в Русенско, двама пострадаха (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Двама мъже пострадаха след катастрофа в Русенско.

Инциденът е станал малко след 14 часа, на пътя между селата Николово и Червена вода, русенско. По първоначална информация са се сблъскали лек автомобил и микробус.

На място са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и Пожарна безопасност.

Пострадали са двамата шофьори на 76 и на 54 години. По – възрастният е управлявал колата. Той е откаран в една от русенските болници с различни травми. Водачът на буса е с травма на главата.

Причините за катастрофата се изясняват.

#Русенско #челен удар #катастрофа

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