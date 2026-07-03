Аякс се разбра с Барселона за привличането на Марк-Андре тер Щеген

Аякс постигна споразумение с Барселона за привличането на Марк-Андре тер Щеген. Според информация на нидерландското издание Де Телеграаф, 34-годишният германски вратар ще премине в гранда от Амстердам под наем за един сезон.

Сделката е договорена както между двата клуба, така и с футболиста, който ще подсили състава на четирикратния европейски клубен шампион за кампанията 2026/27.

За Тер Щеген това ще бъде нова възможност да работи със старши треньора на Аякс Мичел Санчес, с когото вече се е засичал в испанския Жирона.

Опитният страж дебютира за националния отбор на Германия през 2012 година и до момента има 44 мача с екипа на Бундестима. Преди да премине в Барселона, Тер Щеген защитаваше цветовете на Борусия Мьонхенгладбах, а през последните години се утвърди като един от най-успешните вратари в европейския футбол.