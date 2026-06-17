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БАБХ: Пробите от пореден кораб със слънчоглед от Аржентина показват съдържание на пестициди над нормата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
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БАБХ: Пробите от пореден кораб със слънчоглед от Аржентина показват съдържание на пестициди над нормата
Снимка: илюстративна
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Пробите от тринадесетия кораб със слънчоглед от Аржентина показват съдържание на пестициди над нормата, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Плавателният съд превозва близо 34 440 000 тона слънчоглед.

Установено е наличие на активните вещества пиримифос-метил, малатион и делтаметрин. За активните вещества делтаметрин и малатион са установени стойности над максимално допустимите нива, съгласно европейския регламент, като за активно вещество делтаметрин е приблизително пет пъти над максимално допустимите количества за остатъци от пестициди, а малатион е три пъти над нормата. По отношение на активното вещество пиримифос-метил, пробата е под максимално допустимата стойност.

Пробите показват също и наличие на олово, кадмий и никел, като отчетените количества са под пределно допустимите концентрации. Продължава прилагането на 24-часовия механизъм за контрол и проследимост по цялата верига – от разтоварването, пломбирането и транспортирането на суровината, през съхранението в силозите, до последващата преработка и експедиция. Целта е да се гарантира защитата на здравето на българските и европейските потребители.

#аржентински слънчоглед #слънчоглед #Аржентина #кораб

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