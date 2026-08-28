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БАБХ задържа фъстъци с високо съдържание на афлатоксини

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Цекова
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БАБХ задържа фъстъци с високо съдържание на афлатоксини
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Служители на Българската агенция по безопасност на храните задържаха близо 38 тона фъстъци. Те са пристигнали на пристанището във Варна от САЩ и Египет. Проверката на БАБХ е установила наднормени концентрации на афлатоксини В1 и В2, както и на общото съдържание на афлатоксини В1, В2, G1 и G2 в две пратки фъстъци - едната с тегло 19,921 тона и произход САЩ, а другата с тегло 18 тона и произход Египет. При пристигане на пратките са извършени идентификационна и физическа проверка, взети са и проби.

Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химично изпитване и контрол в София. Резултатите от лабораторния анализ показват неколкократно завишено съдържание на афлатоксини, което не отговаря на нормативно установените изисквания за безопасност по отношение на максимално допустимите количества на определени замърсители в храните.

За пратката с произход САЩ бизнес операторът има две възможности – тя да бъде унищожена или да бъде подложена на специална обработка в одобрено за целта предприятие на територията на Европейския съюз. Бизнес операторът на пратката с произход Египет е уведомил ОДБХ – Варна за решението си тя да бъде насочена за преработка за храна на животни в одобрено предприятие в Нидерландия.

Контролът върху двете пратки продължава до окончателното им насочване по установения ред.

#афлатоксини #съдържание #фъстъци #БАБХ-Варна

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