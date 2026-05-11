БАБХ засилва контрола на ГКПП „Капитан Андреево“ със съдействие от Европейската комисия

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще засили ветеринарномедицинския и фитосанитарния контрол на ГКПП „Капитан Андреево“ със съдействие от Европейската комисия (ЕК), съобщиха от пресцентъра на агенцията. От там посочиха, че се очаква експерти от други държави членки да подпомогнат работата на своите колеги на най-натоварения сухопътен граничен пункт в Европа чрез мониторинг на място, обмен на добри практики и съвместни обучения.

Темата е обсъдена по време на онлайн среща между ръководството на агенцията и представители на Отдел G4 – Официален контрол към Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ (DG SANTE).

От агенцията подчертават, че контролът на ГКПП „Капитан Андреево“ е ключов за сигурността на вътрешния пазар на ЕС, тъй като през пункта преминават животни, храни, фуражи и растения за всички държави членки.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски отчете, че въпреки подобрението след одита на Европейската комисия през 2025 г., системният риск на пункта остава висок. По думите му сред основните проблеми са рискът от нерегламентирано влияние заради намесата на частни субекти в зоните за контрол, недостатъчният капацитет на помещенията по време на пикови периоди и проблеми с поддръжката на зоните за животни.

От БАБХ посочват още пропуски при идентификационните и физическите проверки на определени категории стоки, както и риск от външно въздействие върху официалния контрол и манипулиране на резултатите от анализите.

От Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ заявяват готовност да съдействат чрез краткосрочни мисии на експерти и създаване на съвместна работна група с инспектори от различни държави членки. Обсъжда се и възможност за по-дългосрочно присъствие на европейски специалисти на граничния пункт.

От БАБХ отбелязват, че сред бъдещите мерки са изграждането на собствена защитена инфраструктура за официален контрол, която да не се управлява от частни лица, както и цялостна оценка на оперативните процеси и тяхното съответствие с европейските изисквания за независимост и безпристрастност.

# ГКПП "Капитан Андреево" #БАБХ #Европейската комисия

