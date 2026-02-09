Байерн Мюнхен без проблеми срещу Хофенхайм

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Баварците се върнаха на правия път по категоричен начин в германския елит.

байерн мюнхен без проблеми срещи хофенхайм
Снимка: БТА
Слушай новината

Байерн Мюнхен се върна по категоричен начин в Бундеслигата. На свой терен играчите на Венсан Компани нямаха проблеми срещу Хофенхайм с 5:1 в мач от 21-ия кръг. Баварците отново имат 6 точки аванс пред 2-ия Борусия (Дортмунд). Гостите от Хофенхайм претърпяха петата си загуба през сезона, но остават на 3-о място в класирането с 42 точки.

Домакините получиха две дузпи в мача, и двете преди почивката, и двете реализирани от английския им голмайстор Хари Кейн, който вече има 24 попадения. Хеттрик пък записа Луис Диас, който направи важния трети гол в добавеното време на първата част, а през втората добави още две попадения.

Хърватският нападател Андрей Крамарич изравни за гостите в 35-ата минута, след като те вече бяха останали с човек по-малко на терена заради червения картон на Кевин Акпогума в 17-ата минута, когато беше отсъдена и първата дузпа в срещата.

Байерн влезе в срещата с равенство и поражение в последните си два мача, което пък стопи преднината им на върха от 11 на 6 точки. И те откриха резултата от дузпа в 19-ата минута, когато Кейн се разписа. Нарушението на Акпогума беше задържане с ръка на навлизащия на висока скорост в наказателното поле Луис Диас.

Гостите наказаха грешка при изнасянето на топката и Крамарич от удобна позиция не сбърка за 1:1. Но Байерн получи втора дузпа в 45-ата минута, след като Диас беше препънат на границата на наказателното поле от Владимир Цоуфал. Две минути по-късно, вече в добавеното време, Диас вкара и първото си попадение, дошло след асистенция на Кейн.

През второто полувреме вече с повече контрол върху топката, за Байерн нямаше кой знае какви проблеми. Диас направи 4:1 след подаване по земята от фланга на Майкъл Олисе, а в 89-ата минута оформи и хеттрика си след комбинация на Джамал Мусиала, който отне топката от Озан Кабак, опитал да подаде през центъра.

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Хофенхайм #ФК Байерн Мюнхен

