Байерн Мюнхен подписа с Никълас Джаксън

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен осъществи звучен трансфер в последния ден от прозореца. Баварците се подсилиха с нападателя Никълас Джаксън, който идва от Челси под наем до края на сезона. Сделката обаче има задължителна клауза за откупуване на правата на футболиста за 81.4 милиона евро.

Сумата е разделена на 16.4 милиона евро за периода под наем и 65 милиона евро за постоянен трансфер. Разликата в тази сделка и предложената от Байерн през уикенда са няколко милиона отгоре и задължителната опция за трансфер.

Джаксън изигра 81 мача за Челси и вкара 30 гола, подавайки за други 12. Той пристигна в Лондон за 37 милиона евро от Виляреал през 2023.