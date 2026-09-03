Байерн Мюнхен се отказал от Антъни Гордън заради високата цена

Байерн Мюнхен е направил опит да привлече Антъни Гордън от Нюкасъл, но се е отказал от сделката заради финансовите параметри. Това разкри спортният директор на германския шампион Макс Еберл, който обясни и защо впоследствие клубът се е насочил към Исмаел Саибари.

Баварците са започнали да търсят нов футболист за атаката след края на периода на Николас Джаксън в Мюнхен. Еберл уточни, че необходимостта от подобно попълнение не е била пряко свързана със здравословните проблеми на Джамал Мусиала.

"Разделихме се с Николас Джаксън, след като периодът му под наем приключи. Затова за нас беше ясно, че искаме да привлечем футболист в атака, независимо от ситуацията с Джамал. Това беше планът“, обясни Еберл.

Първата сериозна цел на Байерн е бил Антъни Гордън, но в хода на преговорите германският клуб е преценил, че евентуалната сделка излиза извън финансовите му рамки.

"Първо опитахме за Антъни Гордън. В един момент обаче той стана прекалено скъп за нас“, призна спортният директор.

Впоследствие английският национал премина от Нюкасъл в Барселона за около 80 милиона евро, а Байерн насочи усилията си към Исмаел Саибари от ПСВ Айндховен.

Мароканският национал е бил разглеждан като различен тип футболист от Гордън, но именно неговата универсалност е убедила ръководството на баварците.

"С Исмаел имахме отличен кандидат. Той е малко по-различен от Гордън. Не е футболист само за фланговете, а може да играе на четири позиции в атака. Усетихме, че може да пасне наистина много добре на отбора“, добави Еберл.

Байерн е успял да приключи трансфера още преди участието на Саибари на Световното първенство. Еберл подчерта задоволството си от този факт, след като впоследствие футболистът затвърди впечатленията с попадение срещу Бразилия.

Спортният директор коментира и бъдещето на Хари Кейн, с когото продължават разговорите за нов договор. Английският нападател все още не е подписал, но в Мюнхен са оптимисти за положителен край на преговорите.