Байерн взе своето срещу Аугсбург

Шампионът на Германия Байерн (Мюнхен) записа втора победа от началото на сезона в Бундеслигата, след като се наложи с 3:2 като гост над Аугсбург.

Победата беше далеч по-неубедителна от тази с 6:0 над Лайпциг на старта, като дойде след удар с глава на Серж Гнабри в 28-ата минута и попадението на бившия играч на Ливърпул Луис Диас в края на първото полувреме.

Майкъл Олизе добави третия гол в началото на вторите 45 минути преди волето на Кристиан Якич и удар на Мерт Кьомюр да дадат надежда на домакините. Аугсбург можеше да изравни, но Байерн успя да удържи в сериозното добавено време след тежката контузия на главата на Робин Фелхауер.

Байерн има четири победи от началото на сезона, включително за Суперкупата срещу Щутгарт и за Купата на страната.

По-рано днес Байер Леверкузен пропиля преднина от два гола и завърши 3:3 като гост на Вердер Бремен.