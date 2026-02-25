Шетил Кнутсен: Беше доста дълго пътуване, за да стигнем до мястото, където сме сега

Шетил Кнутсен подходи философски след класирането на Бодьо/Глимт след продължаването към осминафиналите в Шампионската лига. Норвежците отказаха Интер и на реванша, побеждавайки с 2:1 на „Сан Сиро“ и с общ резултат 5:2 продължават напред.

"Беше доста дълго пътуване, за да стигнем до мястото, където сме сега. Има толкова много хора, които са били част от всичко това. Отборът, треньорският щаб, медицинският екип и всички хора, чиято ежедневна работа не се вижда. Чрез всички тях постигаме тези малки разлики. Зад това стоят доста хора. Чувствам, че имахме много по-добър контрол през втората част. Трябва да бъдем честни и да признаем, че не стана точно така, както си го представяхме. Голът, който реализирахме, за да направим резултата 2:0, беше повече от фантастичен. Това не е типично за нас, но по някакъв начин успяваме да направим нещо, когато наистина имаме най-голяма нужда от него. Ясно, че изглеждахме малко изплашени през първото полувреме. В защита бяхме добре, но просто не смеехме да направим нищо с топката, просто искахме да се отървем от нея“, каза Кнутсен.