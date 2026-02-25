БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:20 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шетил Кнутсен: Беше доста дълго пътуване, за да стигнем до мястото, където сме сега

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Има толкова много хора, които са били част от всичко това, заяви треньорът на Бодьо/Глимт при продължаването в следващата фаза на Шампионската лига.

шетил кнутсен беше доста дълго пътуване стигнем мястото където сме
Снимка: БТА
Слушай новината

Шетил Кнутсен подходи философски след класирането на Бодьо/Глимт след продължаването към осминафиналите в Шампионската лига. Норвежците отказаха Интер и на реванша, побеждавайки с 2:1 на „Сан Сиро“ и с общ резултат 5:2 продължават напред.

"Беше доста дълго пътуване, за да стигнем до мястото, където сме сега. Има толкова много хора, които са били част от всичко това. Отборът, треньорският щаб, медицинският екип и всички хора, чиято ежедневна работа не се вижда. Чрез всички тях постигаме тези малки разлики. Зад това стоят доста хора. Чувствам, че имахме много по-добър контрол през втората част. Трябва да бъдем честни и да признаем, че не стана точно така, както си го представяхме. Голът, който реализирахме, за да направим резултата 2:0, беше повече от фантастичен. Това не е типично за нас, но по някакъв начин успяваме да направим нещо, когато наистина имаме най-голяма нужда от него. Ясно, че изглеждахме малко изплашени през първото полувреме. В защита бяхме добре, но просто не смеехме да направим нищо с топката, просто искахме да се отървем от нея“, каза Кнутсен.

Свързани статии:

Тотален крах за Интер в Шампионската лига
Тотален крах за Интер в Шампионската лига
Лидерът в първенството на Италия допусна втора загуба от норвежкия...
Чете се за: 02:07 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Бодьо/Глимт #Шетил Кнутсен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
1
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
2
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
4
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Йордан Йовчев - властелинът на халките
5
Йордан Йовчев - властелинът на халките
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе
6
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
4
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
5
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Още от: Футбол

Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец
Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец
Арда се лиши от услугите на Ивелин Попов Арда се лиши от услугите на Ивелин Попов
Чете се за: 01:30 мин.
Дик Адвокаат прекратява кариерата си Дик Адвокаат прекратява кариерата си
Чете се за: 01:15 мин.
Еди Хау: Няма значение кой ще ни се падне за съперник Еди Хау: Няма значение кой ще ни се падне за съперник
Чете се за: 01:00 мин.
Каспер Хюлманд: Липсваше ни малко енергия Каспер Хюлманд: Липсваше ни малко енергия
Чете се за: 01:35 мин.
Диего Симеоне: Искаме повече Диего Симеоне: Искаме повече
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на президента на САЩ – какво чухме и какво не? Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на президента на САЩ – какво чухме и какво не?
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта (СНИМКИ) Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
С разрешително или с виза: Въвеждат нови правила за влизане във...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ