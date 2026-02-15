БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Българите на старт днес на Олимпиадата в Милано–Кортина

Петима българи ще се състезават днес на Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина, като всички стартове ще бъдат излъчени по БНТ.

В алпийските ски Анина Цурбриген ще участва в гигантския слалом с номер 45. Първият манш е от 11:00 часа на пистата „Олимпия деле Тофане“ в Кортина д’Ампецо, а вторият започва в 14:30. За 22-годишната състезателка това ще бъде олимпийски дебют.

В 12:15 часа е стартът на преследването на 12.5 км в биатлона за мъже, където България ще бъде представена от Благой Тодев и Константин Василев.

Най-големите очаквания за деня са в женския биатлон. Преследването на 10 км започва в 15:45 часа в Антхолц–Антерселва. Милена Тодорова ще стартира четвърта, а Лора Христова – 11-а. И двете имат реални шансове за силно класиране, след като Христова вече спечели бронз на 15 км, а Тодорова завърши четвърта в спринта на 7.5 км.

Очертава се вълнуващ олимпийски ден за българските фенове.

