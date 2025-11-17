БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
България без напредък в реформата на Антикорупционната комисия и ВСС, сочи евродоклад

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
По света
В дискусията в Брюксел участва министърът на правосъдието

Снимка: илюстративна
Върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия е една от темите на Съвета по общи въпроси, който се провежда днес в Брюксел. Дискусията е част от годишния диалог между европейските институции за принципите на правовата държава в страните от общността.

В срещата участва и българският министър на правосъдието Георги Георгиев. Обсъждат се последните доклади на Европейската комисия за върховенството на закона в страните членки.

В доклада за България се казва, че страната не е постигнала напредък в реформата на Антикорупционната комисия и за подобряване на функциите на ВСС. Няма и солидни резултати и осъдени за корупция по високите етажи на властта.

В сряда групата за мониторинг на демокрацията в Европейския парламент също ще изслушва правосъдния ни министър за проблемите с върховенството на закона в България. Ще бъдат изслушани още министърът на културата Мариан Бачев, както и председателят на Антикорупционната комисия Антон Славчев.

#върховенство на закона #ЕС

