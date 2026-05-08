България да стане добро място за високотехнологичен бизнес е сред приоритетите на министъра на иновациите и дигиталната трансформация

Новият министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пое днес поста от служебния министър на иновациите и растежа Ирена Младенова и служебния министър на електронното управление Георги Шарков. Това стана на официална церемония по предаване на властта в сградата на Министерството на иновациите и растежа, към което предстои да се влее Министерството на електронното управление (МЕУ) и така да се обособи новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

България - привелекателно място за високотехнологичен бизнес, и цифровата трансформация на икономиката и обществото. Това са двата водещи приоритета на новия министър през следващите 4 години.

"На първо място, България да стане най-доброто място за стартиране и развитие на бизнеса с висока добавена стойност, но и на следващо място, да направим една дигитална трансформация във всички сфери на нашия живот, започвайки от администрацията, през бизнеса, а отношенията между държава, граждани и бизнес да бъде лесно, бързо и удобно", обяви министърът.

Централизирането на политиката по иновационните технологии е водещата логика зад сливането на МЕУ с Министерството на иновациите и растежа в новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.

"За да може да има единна политика по иновационните технологии, технологията на бъдещето, изкуствения интелект, роботиката, киберсигурността. Да бъдат на едно място, от едно място да излизат политиките и посланията за трансформацията на нашата икономика на първо място и след това и на държавната администрация, чрез дигиталните услуги", обясни той.

Министър Василев беше категоричен, че ще има приемственост между неговото управление и това на служебните министри Младенова и Шарков, с които той проведе работна среща веднага след предаването на властта.

"Благодаря на служебните министри госпожа Младенова и господин Шарков. Имахме дълга и ползотворна среща. Благодаря за това, че бяха подготвили систематизирано всичките проекти, които са текущи в двете министерства. Обърнаха ми и внимание за предстоящи рискове, така че наистина добре свършена работа", посочи министърът на иновациите и дигиталната трансформация. "Имахме един много конструктивен диалог днес, който е знак именно на приемственост".

След като очерта дългосрочното си виждане, той представи и плановете си за първите 100 дни.

"Още днес може да видите един нов облик на Министерство на инновациите и дигиталната трансформация с обновения сайт, който пуснахме и който е достъпен на midt.bg. Следващата важна стъпка е чисто административна, да направим обединението на двете министерства, работата по устройствените правилници, за да може да ускорим след това и работата на самата администрация", разясни министър Василев. "Работим по различни инициативи както в посока на иновациите и предприемачеството, така и в електронно управление и дигитална трансформация".

Относно бъдещата структура на МИДТ, министърът обясни, че ще има оптимизация на процесите в двете министерства, но повече яснота предстои да даде веднага щом новият устройствен правилник бъде представен и одобрен.

Иван Василев открои и част от планираните законодателни инициативи.