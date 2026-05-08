Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
НА ЖИВО: Първият етап от Джиро д'Италия 2026
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

България да стане добро място за високотехнологичен бизнес е сред приоритетите на министъра на иновациите и дигиталната трансформация

Новият министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пое днес поста от служебния министър на иновациите и растежа Ирена Младенова и служебния министър на електронното управление Георги Шарков. Това стана на официална церемония по предаване на властта в сградата на Министерството на иновациите и растежа, към което предстои да се влее Министерството на електронното управление (МЕУ) и така да се обособи новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

България - привелекателно място за високотехнологичен бизнес, и цифровата трансформация на икономиката и обществото. Това са двата водещи приоритета на новия министър през следващите 4 години.

"На първо място, България да стане най-доброто място за стартиране и развитие на бизнеса с висока добавена стойност, но и на следващо място, да направим една дигитална трансформация във всички сфери на нашия живот, започвайки от администрацията, през бизнеса, а отношенията между държава, граждани и бизнес да бъде лесно, бързо и удобно", обяви министърът.

Централизирането на политиката по иновационните технологии е водещата логика зад сливането на МЕУ с Министерството на иновациите и растежа в новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.

"За да може да има единна политика по иновационните технологии, технологията на бъдещето, изкуствения интелект, роботиката, киберсигурността. Да бъдат на едно място, от едно място да излизат политиките и посланията за трансформацията на нашата икономика на първо място и след това и на държавната администрация, чрез дигиталните услуги", обясни той.

Министър Василев беше категоричен, че ще има приемственост между неговото управление и това на служебните министри Младенова и Шарков, с които той проведе работна среща веднага след предаването на властта.

"Благодаря на служебните министри госпожа Младенова и господин Шарков. Имахме дълга и ползотворна среща. Благодаря за това, че бяха подготвили систематизирано всичките проекти, които са текущи в двете министерства. Обърнаха ми и внимание за предстоящи рискове, така че наистина добре свършена работа", посочи министърът на иновациите и дигиталната трансформация. "Имахме един много конструктивен диалог днес, който е знак именно на приемственост".

След като очерта дългосрочното си виждане, той представи и плановете си за първите 100 дни.

"Още днес може да видите един нов облик на Министерство на инновациите и дигиталната трансформация с обновения сайт, който пуснахме и който е достъпен на midt.bg. Следващата важна стъпка е чисто административна, да направим обединението на двете министерства, работата по устройствените правилници, за да може да ускорим след това и работата на самата администрация", разясни министър Василев. "Работим по различни инициативи както в посока на иновациите и предприемачеството, така и в електронно управление и дигитална трансформация".

Относно бъдещата структура на МИДТ, министърът обясни, че ще има оптимизация на процесите в двете министерства, но повече яснота предстои да даде веднага щом новият устройствен правилник бъде представен и одобрен.

Иван Василев открои и част от планираните законодателни инициативи.

"Ще започнем със законови инициативи, свързани с внедряването на изкуствения интелект, представената по време на предизборната кампания система за мониторинг и контрол на обществените поръчки и обществени разходи", посочи тй.

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в кабинета "Радев"
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията в кабинета "Радев"
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
Новият министър на икономиката обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика
Военният министър Димитър Стоянов очерта основните приоритети в работата на ведомството
Новият външен министър: Вярвам, че България ще има своето достойно място не само в Европа, но и в света
Димитър Илиев официално предаде поста министър на младежта и спорта на своя наследник Енчо Керязов
Новият регионален министър Иван Шишков: Всички факти около обществените поръчки ще станат ясни
Пламен Абровски прие поста министър на земеделието и храните
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
