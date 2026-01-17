БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

България е на финал в европейската квалификация по волейбол за девойки под 18 години

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Деца
Български национален отбор волейбол жени под 18 години
Снимка: Startphoto.bg
България си осигури място на финала в европейската квалификация по волейбол за девойки под 18 години. Националният отбор записа четвърта поредна победа, след като се наложи категорично над Румъния с 3:0(25:16, 25:19, 25:15) в столичната зала „Христо Ботев“.

Отборът, воден от Атанас Петров, контролираше двубоя през цялото време и не остави съмнение кой е по-класният тим на игрището.


Първи гейм: България поведе рано и бързо увеличи аванса си. Румънките не успяха да се противопоставят – 25:16.
Втори гейм: По-равностоен старт, но след средата българките наложиха темпото си. Геймът приключи при 25:19 след ас на Алексиева.
Трети гейм: Пълно надмощие за домакините. България поведе убедително и затвори мача с 25:15.

В спора за първото място България ще се изправи срещу Турция, който победи Черна гора с 3:0 гейма. Само победителят във финала ще се класира директно за европейското първенство.


Преди успеха над Румъния българките записаха победи срещу Косово, Черна гора и Гърция в груповата фаза.

Малена Замфирова в топ 3 на квалификацията в Банско
Малена Замфирова в топ 3 на квалификацията в Банско
Спортът влиза в училище по-цветен, по-модерен и по-забавен от всякога
Чете се за: 00:42 мин.
Сняг покри Ливиньо за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:25 мин.
Александра Жекова влиза в екипа на БНТ за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:12 мин.
Българските девойки U18 триумфираха и над Гърция и спечелиха групата
Чете се за: 00:45 мин.
Левски представи Армстронг Око-Флекс
Чете се за: 00:40 мин.

Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ловеч
Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ловеч
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Николай Младенов в центъра на световната дипломация
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Подменят 150 трамвая в София с нови
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Празнуваме Антоновден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
