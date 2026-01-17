България е на финал в европейската квалификация по волейбол за девойки под 18 години

България си осигури място на финала в европейската квалификация по волейбол за девойки под 18 години. Националният отбор записа четвърта поредна победа, след като се наложи категорично над Румъния с 3:0(25:16, 25:19, 25:15) в столичната зала „Христо Ботев“.

Отборът, воден от Атанас Петров, контролираше двубоя през цялото време и не остави съмнение кой е по-класният тим на игрището.



Първи гейм: България поведе рано и бързо увеличи аванса си. Румънките не успяха да се противопоставят – 25:16.

Втори гейм: По-равностоен старт, но след средата българките наложиха темпото си. Геймът приключи при 25:19 след ас на Алексиева.

Трети гейм: Пълно надмощие за домакините. България поведе убедително и затвори мача с 25:15.



В спора за първото място България ще се изправи срещу Турция, който победи Черна гора с 3:0 гейма. Само победителят във финала ще се класира директно за европейското първенство.



Преди успеха над Румъния българките записаха победи срещу Косово, Черна гора и Гърция в груповата фаза.