Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

България е световен шампион по кикбокс в отборната надпревара при жените

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
България спечели 8 световни титли, 4 сребърни медала и 6 бронзови отличия в турнира.

българия нареди трето класирането медал европейската купа кикбокс загреб
Снимка: БФ Кикбокс и муайтай
България за първи път е световен шампион по кикбокс на отборен принцип при жените. Пътят към златото беше истинска демонстрация на класа, характер и непреклонен български дух.

Триумфът започна със 17:0 срещу Канада – категорично начало и силно послание към света. Последва победа над Италия – без колебание, с пълна доминация. Дойде ред и за триумф срещу Великобритания с 11:5 на финала – битка, в която българките показаха какво означава воля, техника и отборно сърце.

Този невероятен успех е плод на желязна дисциплина, чиста вяра и борбеност, както и на безупречна подготовка, която превърна националите в истински войни на ринга.

Световното първенство по кикбокс за мъже и жени се проведе в Абу Даби от 21 до 30 ноември. България участва с общо 34 състезатели и в индивидуалните надпревари спечели 8 световни титли, 4 сребърни медала и 6 бронзови отличия.

