България е световен шампион по кикбокс в отборната надпревара при жените

България за първи път е световен шампион по кикбокс на отборен принцип при жените. Пътят към златото беше истинска демонстрация на класа, характер и непреклонен български дух.

Триумфът започна със 17:0 срещу Канада – категорично начало и силно послание към света. Последва победа над Италия – без колебание, с пълна доминация. Дойде ред и за триумф срещу Великобритания с 11:5 на финала – битка, в която българките показаха какво означава воля, техника и отборно сърце.

Този невероятен успех е плод на желязна дисциплина, чиста вяра и борбеност, както и на безупречна подготовка, която превърна националите в истински войни на ринга.

Световното първенство по кикбокс за мъже и жени се проведе в Абу Даби от 21 до 30 ноември. България участва с общо 34 състезатели и в индивидуалните надпревари спечели 8 световни титли, 4 сребърни медала и 6 бронзови отличия.