България е заплашена да изгуби право на участие в международните турнири по шах

Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Български национален отбор по шахмат за жени
Снимка: БТА
Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) е изпратила писмо до спортния министър Иван Пешев, в което изразява недоумение от решението му да поднови лиценза на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) по-малко от месец, след като Върховният административен съд обяви издаването му през 2022 г. за незаконно, информира вестник "Сега".

Ако не бъдат предприети мерки, то родните шахматисти са заплашени да загубят правото си да участват в международни турнири.

Във въпросното писмо ФИДЕ припомня на министър Пешев, че Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ) е федерацията, създадена през 2023 г. под егидата на международните структури и впоследствие приета за техен член като единствен представител на България.

От Международната федерация дават да се разбере, че са наясно с течащия в последната седмица публичен диалог между председателите на БФШ 2022 и на БСФШ съответно Васил Антонов и Милен Василев. И са категорично против предложението за вливане на БСФШ в структурата на БФШ 2022 - нещо, което и самият Василев вече отхвърли като възможност с изявление вчера.

"Подобни действия са неприемливи, незаконни и фундаментално несъвместими с принципите на международното спортно управление. ФИДЕ признава само БСФШ за легитимен и пълноправен представител на българския шах в рамките на ФИДЕ и Европейския шахматен съюз (ЕШС). ФИДЕ не признава БФШ 2022 в никакво качество и ще отхвърли всеки административен или политически опит за заместване или прикриване на признатата федерация", се казва в писмото.

Ако санкциите бъдат наложени и от 1 януари 2026 вътрешните ни първенства останат без рейтинг, то догодина ще трябва да бъде спряно и финансирането на БФШ 2022 от ММС поради липса на основание за отпускане на бюджетни средства. Най-добрите ни шахматисти пък ще трябва да сменят своята националност, за да продължат да се състезават на международната сцена.

#Международна федерация по шахмат (ФИДЕ) #министър Иван Пешев #Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) #Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ)

