България и САЩ обсъдиха ключов енергиен маршрут през Балканите

Политика
На среща в София премиерът Андрей Гюров и министърът на енергетиката Трайчо Трайков се срещнаха с посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл. Те обсъдиха разширяването на енергийното сътрудничество и гарантиране на регионалната енергийна сигурност.

Тримата откроиха възможностите за свързване на терминали за втечнен природен газ в Гърция през Румъния, България и Молдова с Украйна в рамките на Вертикалния газов коридор, като шанс за диверсификация на енергийните доставки в целия регион.

Този коридор постепенно трябва да се превърне в ключов маршрут от енергийната карта на Югоизточна Европа, който дава достъп до алтернативни източници на газ и отваря нови възможности за по-независима и устойчива енергийна политика.

Трайчо Трайков, министър на енергетиката: „Колкото по-бързо развием инфраструктурата, толкова по-сигурни ще бъдат доставките, а подобни проекти носят реална диверсификация и по-добра свързаност между пазарите.“

Според Трайков Вертикалният газов коридор ще раздвижи пазара и ще засили конкуренцията, което в крайна сметка ще означава по-добри условия за потребителите.

Трайчо Трайков, министър на енергетиката: „Енергетиката остава в центъра на стратегическото партньорство между България и САЩ, а следващите години ще бъдат решаващи за това кой и как ще захранва региона.“

#Кимбърли Гилфойл #посланик на САЩ в Гърция #Андрей Гюров, #министър Трайчо Трайков #САЩ #новини в Метрото

