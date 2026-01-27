БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
елеонора митрофанова яви външно министерство случая грозев
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Министерството на външните работи изрази дълбоко разочарование от неконструктивното поведение на Република Северна Македония, обвинявайки официално Скопие в манипулативни твърдения, липса на реален диалог и нежелание да изпълни поетите ангажименти по Европейския консенсус от 2022 г.

Ето и цялата позиция на МВнР:

"Министерството на външните работи на Република България изразява дълбоко разочарование от продължаващия неконструктивен подход на официално Скопие и липсата на откритост в комуникацията с обществеността. За пореден път министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония говори за "инициатива на по-големи и по-влиятелни държави членки на ЕС" за организиране на среща между министрите на външните работи на България и Северна Македония. Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения.

Европейският консенсус от 2022 г. е приет с пълно единодушие от всички държави членки на ЕС, както и от самата Република Северна Македония. В този смисъл, за пореден път обръщаме внимание, че диалогът е институционален между страната кандидат и ЕС. Единствено и само от Скопие зависи изпълнението на всички разписани в консенсуса мерки, с цел напредък в процеса на европейска интеграция.

Винаги сме били отворени за открит диалог по всички останали въпроси. От началото на мандата на настоящото правителство на Република Северна Македония винаги сме били отворени за открит диалог по всички останали въпроси. За съжаление, министър Муцунски демонстрира нежелание да се ангажира не само на думи, а и на практика с воденето на такъв откровен диалог. Последният пример за това е отклонената покана за негово посещение в София на 25 ноември 2025 г. за отбелязване на делото на св. Климент Охридски – значима историческа личност от общата за двете държави история.

Що се отнася до направените от министър Муцунски внушения и оценки за подхода на България по представения проект на плана за правата на общностите, напомняме, че същият беше отхвърлен от българската общност в Северна Македония като неприемлив поради отсъствието в него на фундаментални принципи за гарантиране защитата правата на човека. Очакваме легитимните искания на нашите сънародници в Северна Македония да бъдат чути."България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС

#позиция на МВнР #Северна Македония

Последвайте ни

ТОП 24

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
1
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
2
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
3
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
4
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
5
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
6
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Политика

Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за назначаване на служебно правителство
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за назначаване на служебно правителство
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер
Чете се за: 07:00 мин.
Асен Василев: Коалицията ни е единна и ако иска Румен Радев, може да ни подкрепи Асен Василев: Коалицията ни е единна и ако иска Румен Радев, може да ни подкрепи
Чете се за: 02:05 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер
Чете се за: 02:37 мин.
Петър Петров: "Възраждане" ще прецени коалиция с Радев след представяне на платформата Петър Петров: "Възраждане" ще прецени коалиция с Радев след представяне на платформата
Чете се за: 02:40 мин.
Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за назначаване на служебно правителство
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за назначаване на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните? Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ