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България надигра Финландия на европейското първенство по волейбол за девойки до 18 г.

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Националките се наложиха с 3:1

България надигра Финландия на европейското първенство по волейбол за девойки до 18 г.
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Националният волейболен отбор на България за девойки до 18 години победи Финландия с 3:1 (25:17, 25:9, 23:25, 25:23) в поредния си мач от европейското първенство в литовския град Шауляй от

Началото на мача бе равностойно и въпреки, че българският тим поддържаше лека преднина се стигна до 8:8 и 10:10. След това имаше две серии по три точки за България, като тимът се откъсна с 16:11. Преднината продължи да расте и отборът на Атанас Петров затвори първата част с 25:17 след ас на основната ни реализаторка Божидара Иванова.

Във втория гейм имаше паритет само до 3:3, като в един момент България направи 10 поредни точки, за да поведе с 19:5. В тази част Финландия не стигна дори до двуцифрен брой точки, като България се наложи с 25:9 след атака по блокадата на Катерина Попова.

В третата част финландките започнаха много по-добре, като дръпнаха в резултата с 4:1, а при 11:6 българският треньор Атанас Петров поиска прекъсване. Това не промени хода на събитията и той взе втори тайм-аут при 11:15 за съперника. Два аса на Антония Станиславова стопиха разликата до точка - 15:16, което предизвика прекъсване за треньора на Финландия, за да коригира посрещането на тима си. Последва серия от три точки за скандинавките, а след това и три за родния тим. Финландия обаче продължи да играе с ентусиазъм и поведе с 23:19. При 24:20 България направи две поредни точки и последва ново прекъсване за съперника. Финландките успяха да спечелят гейма с 25:23, като това е едва втората част, която печелят от пет срещи.

В четвъртия гейм тимът на Петров започна с 3:0 след добър сервис на Станиславова и успешна блокада. А след това и 7:1. Финландия намали разликата до 5:8, което накара Петров да прекъсне играта. Българките отново поведоха с надеждна преднина при 16:10 и съперникът пак намали разликата до две след три аса - 15:17. Финландките изравниха при 20:20. България стигна до мачбол при 24:23 и след атака на Катерина Попова топката се разходи по мрежата и падна в полето на съперника.

Тимът на България временно излезе на първо място в групата с четири победи и едно поражение, но и с мач повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу Франция. Утре България среща Франция от 16:00 часа.

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