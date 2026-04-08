България научи опонентите си на еврошампионата по волейбол за жени под 18 г.

Днес бе изтеглен жребият за европейското първенство по волейбол за жени под 18 години, което ще се проведе между 1 и 12 юли в Литва и Латвия.

Националният отбор на България ще изиграе своите срещи в Литва, като попадна в група с отборите на Литва, Унгария, Германия, Нидерландия, Финландия, Гърция и Франция. Жребият очертава интересна и конкурентна групова фаза, като в група А попаднаха отборите на Италия, Турция, Полша, Белгия, Латвия, Испания, Чехия и Исландия.

Според регламента на турнира първите два отбора от всяка група се класират директно за финалната четворка, а петият и шестият ще получат директни квоти за световното първенство по ранкинг.

Българският национален отбор за жени под 18 години е актуален европейски шампион в тази възрастова група. Тимът, воден от селекционера Атанас Петров, се класира след втория квалификационен турнир в София, постигайки три победи от три мача срещу Швеция, Румъния и Гърция.