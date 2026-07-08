България отстъпи на Франция и усложни задачата си на европейското първенство до 18 години

Националният отбор на България по волейбол за девойки до 18 години допусна втора загуба на европейското първенство в Литва. Съставът на Атанас Петров отстъпи на Франция с 1:3 (25:23, 16:25, 14:25, 15:25), след като спечели първия гейм, но не успя да задържи високото си ниво до края на срещата.

Българките започнаха уверено и в равностойна първа част показаха характер в решителните моменти. При изоставане с 20:21 те реализираха четири поредни точки, за да поведат в мача след 25:23.

След това обаче инициативата премина изцяло в ръцете на французойките. Във втория гейм българският тим съкрати изоставането си до 14:15, но съперникът наложи темпото си и изравни резултата. Третата част беше решена още в началото, след като Франция поведе с 10:1 и не остави шанс за обрат.

В четвъртия гейм националките не успяха да намерят ритъма си, а французойките затвориха двубоя с убедителното 25:15.

След поражението България заема четвъртото място в групата. В последния си мач от груповата фаза, който е в четвъртък срещу Унгария, възпитаничките на Атанас Петров ще се нуждаят от победа, за да запазят шансовете си за класиране сред първите два отбора.