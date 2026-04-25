България отстъпи на Молдова в оспорван мач от Европейската конференция

Националният отбор на България по ръгби допусна поражение с 23:26 (11:20) от Молдова като домакин на стадион "Локомотив“ в София в среща от група С на Европейската конференция – третото ниво на континенталното ръгби при мъжете.

След този двубой българите заемат трета позиция в класирането с актив от 5 точки – една победа и две загуби. Лидер е Украйна с 14 точки, следвана от Молдова с 8, докато Турция остава на четвърто място с едва 1 точка.

"Трикольорите“ изоставаха с 11:20 на почивката, като допуснаха няколко грешки в защита. За домакините през първата част се отличиха Цветостин Цветков с есе и капитанът Петър Николов с два точни наказателни удара.

След паузата българският състав показа характер и стигна до две есета, но гостите отговориха с два успешни наказателни удара, които се оказаха решаващи за крайния изход.

В последните секунди на срещата Петър Николов реализира труден допълнителен удар след есе на Костадин Дебренлиев, но това не бе достатъчно за обрат и Молдова си тръгна с победата, взимайки реванш за загубата си в София преди година.

Единственият успех на българите в групата до момента остава победата над Турция през есента, която дойде при дебюта на селекционера Ивайло Иванов.

След срещата от Българската федерация по ръгби изразиха подкрепа към отбора в социалните мрежи, подчертавайки борбения дух на националите и увереността, че тимът ще продължи да се развива и да търси по-добри резултати.