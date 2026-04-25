Димитър Димитров завоюва два медала на финалите на отделните уреди при мъжете на Държавното първенство

На прескок титлата заслужи шампионът в многобоя Даниел Трифонов

Снимка: БТА
Димитър Димитров от ЦСКА завоюва два медала, а Здравко Добрев (Гераниум) се отличи с пълен комплект отличия във финалите на отделните уреди при мъжете на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика в София.

Димитров спечели златото на земя с оценка от 13.500 точки и добави сребро на прескок с 13.425. На земя след него се наредиха Майкъл Дунев (Йовчев-Дунев) с 13.100 и Алекс Иванов (ИКГ Черноморски юнак, Варна) с 12.250 точки.

На прескок титлата заслужи шампионът в многобоя Даниел Трифонов (Левски-Спартак) с 13.625 точки, а трети остана Любомир Станоев (Любчо Солачки) с 12.325.

Давид Иванов (Левски-Спартак) очаквано беше №1 на кон с гривни с 14.500 точки, следван от Иван Иванов (Акро - СГ) с 12.100 и Здравко Добрев (Гераниум) с 11.850.

На халки златото спечели Мартин Мишев (Пирин Благоевград 2011) с 13.450 точки, пред Исус Маринов (Стрийт Уоркаут България) с 13.300 и Георги Стоянов (Торнадо) с 11.200.

Йоан Иванов (Левски-Спартак) триумфира на успоредка с 13.400 точки, следван от Здравко Добрев (Гераниум) с 11.900 и Стоян Гетов (ИКГ Черноморски юнак) с 11.650.

На висилка най-добър бе Здравко Добрев с 11.600 точки, а след него се наредиха Любомир Станоев (Любчо Солачки) с 10.800 и Георги Стоянов (Торнадо) с 10.750.

При младежите отличията бяха разпределени между трима състезатели. Наско Миков (Пирин Благоевград 2011) спечели злато на земя с 12.950 точки и на прескок с 12.675. Никълъс Наков (Левски-Спартак) бе №1 на кон с гривни с 14.100 и на висилка с 12.800, а Борислав Жеков (ИКГ Черноморски юнак, Варна) триумфира на халки с 11.650 и на успоредка с 12.200 точки.

При жените по три отличия завоюваха Никол Соколова (Стрийт Уоркаут България), Мишел Арабаджиева (ИКГ Черноморски юнак) и Виктория Венциславова (Левски-Спартак).

Соколова спечели злато на греда с 11.750 точки, а също така взе сребърни медали на смесена успоредка с 8.700 и на земя с 11.366. Венциславова триумфира на земя с 11.366 точки, завърши втора на прескок с 12.175 и трета на греда с 8.600.

На греда второто място зае Ива Димитрова (Левски-Спартак) с 11.000 точки, а трета бе Мишел Арабаджиева с 10.850, която добави и бронз на земя с 10.666. Арабаджиева стана шампионка на смесена успоредка с 8.900 точки.

На прескок златото спечели Кристина Димитрова (Етър-Стил) с 12.425 точки, а бронзът е за Цветомира Начева (Спартак) с 11.650.

При кадетките Дария Балтанова (ИКГ Черноморски юнак) взе титлите на греда с 10.433 и на земя с 10.900 точки. На прескок първа се класира нейната съотборничка Никол Костадинова с 11.833, а на смесена успоредка победителка стана Вероника Иванова (Стрийт Уоркаут България) със 7.450 точки.

България отстъпи на Молдова в оспорван мач от Европейската конференция
Приключва първият етап от обновяването на атлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски"
Брейк и стрийт фитнес виртуози превземат Северния парк с „Ърбан зоната" днес и утре
Над 500 участници се включиха във велошествие в София
