БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България отстъпи на Република Корея във втория си мач от "Uber Cup“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Националките загубиха с 0:5 в Хорсенс, предстои решителен двубой срещу Испания

България отстъпи на Република Корея във втория си мач от "Uber Cup"
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор на България по бадминтон за жени допусна поражение с 0:5 от Република Корея във втория си мач от група D на световното отборно първенство „Uber Cup“ в Хорсенс, Дания.

В първата среща Калояна Налбантова не успя да се противопостави на олимпийската шампионка от Париж 2024 Се-йон Ан и отстъпи в два гейма. Гергана Павлова също загуби своя двубой срещу Ю-джин Сим, а при двойките сестрите Стефани и Габриела Стоеви бяха надиграни от третите в световната ранглиста Ха-на Бек и Со-Хе Ли.

В оставащите срещи Елена Попиванова и тандемът Гергана Павлова/Цветина Попиванова също не успяха да стигнат до успех, с което корейките затвориха мача без загубен гейм.

В първия си двубой на турнира българките отстъпиха оспорвано на Тайланд с 2:3, а в другата среща от групата азиатският тим победи Испания с 5:0.

В последния си мач от груповата фаза България ще се изправи срещу Испания на 28 април.

#световно отборно първенство по бадминтон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Още

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ