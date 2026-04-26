България отстъпи на Република Корея във втория си мач от "Uber Cup“

Националният отбор на България по бадминтон за жени допусна поражение с 0:5 от Република Корея във втория си мач от група D на световното отборно първенство „Uber Cup“ в Хорсенс, Дания.

В първата среща Калояна Налбантова не успя да се противопостави на олимпийската шампионка от Париж 2024 Се-йон Ан и отстъпи в два гейма. Гергана Павлова също загуби своя двубой срещу Ю-джин Сим, а при двойките сестрите Стефани и Габриела Стоеви бяха надиграни от третите в световната ранглиста Ха-на Бек и Со-Хе Ли.

В оставащите срещи Елена Попиванова и тандемът Гергана Павлова/Цветина Попиванова също не успяха да стигнат до успех, с което корейките затвориха мача без загубен гейм.

В първия си двубой на турнира българките отстъпиха оспорвано на Тайланд с 2:3, а в другата среща от групата азиатският тим победи Испания с 5:0.

В последния си мач от груповата фаза България ще се изправи срещу Испания на 28 април.