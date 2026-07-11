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България отстъпи пред Франция в Лига на нациите

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Крайното класиране ще се реши в последния ден, когато нашият тим, воден от Марчело Абонданца, играе срещу Германия, а застрашена е и Украйна.

България, волейбол, лига на нациите, жени
Снимка: БФ Волейбол
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Женският национален отбор на България изпусна безценна победа в Лигата на нациите. Нашите загубиха директен двубой за оставане в турнира и догодина с 1:3 (25:23, 20:25, 28:30, 22:25) срещу Франция. Крайното класиране ще се реши в последния ден, когато нашият тим, воден от Марчело Абонданца, играе срещу Германия, а застрашена е и Украйна.

Младият ни тим има огромни поводи да съжалява – особено в третата част, когато изпусна пет геймбола. Мачът много приличаше на предишния двубой срещу Чехия, когато поведохме с 1:0 и загубихме с 1:3. Блокадата на французойките беше най-силното им оръжие, срещу което въобще не можехме да се справим.

Сега първата част отново беше в наша полза. Поведохме с 9:4, но допуснахме 10:13. След това стартира размяна на точки, в които ние трудно, но уверено заличавахме пасива си. Пълният обрат дойде при 20:10. След това българките спечелиха още първия си геймбол за 25:23.

Във втория гейм французойките започнаха доста по-силно. Резултатът твърде бързо стана 7:2. Знаейки колко е важно да победим, България започна да топи пасива си. Впечатляваща беше серия от пет точки, с която обърнахме резултата 20:19. Вместо това да разколебае съперника, се случи точно обратното. Шест поредни точки на Франция и резултатът беше изравнен.

Най-нервен и напрегнат беше третият гейм, който натежа най-много и върху резултата. Разликата се менеше в двете посоки, но никой не можеше да натрупа отчайваща преднина. България поведе с 18:17, но Франция върна до 20:18 в своя полза. След това отново взехме нещата в ръцете си – 23:21. Драмата започна, когато получихме първите си два геймбола при 24:22. Най-добрата ни реализаторка в този момент Микаела Стоянова обаче беше хваната на блокада. При третия ни геймбол отново тя не успя да преодолее защитата на Франция. Последната ни възможност да затворим частта дойде при 28:27. След това три точки за Франция донесоха толкова важния за съперника успех.

Въпреки разочарованието от изпуснатата възможност българките стартираха добре четвъртия гейм. Поведохме със 7:3, но французойките изравниха. Започна надбягване в точките. Двата отбора лесно си правеха серии от по две или три поредни. Битката продължи до края и резултатът стана 24:22. Въпросът бе дали можем да повторим геройствата на Франция от миналия гейм. За съжаление – не. Съперникът спечели още първия – 25:22.

#Марчело Абонданца

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