България приема Португалия в търсене на втора победа на Евроволей 2026

Националният отбор по волейбол на България има възможност да затвърди силния си старт на Евроволей 2026 още в петък. България приема Португалия във втория си двубой от турнира, като мачът в „Арена 8888“ в София започва в 19:00 часа българско време.

Домакинският фактор може да има сериозна роля, тъй като българските национали отново ще разчитат на подкрепата на пълните трибуни в столицата.

Тимът на Бленджини откри европейското първенство без загубен гейм. „Лъвовете“ надиграха Северна Македония с категоричното 3:0.

Успехът даде спокойствие на състава в началото на надпреварата, но мачът с португалците е следващият важен тест за постоянството му. В първата среща с принос изпъкнаха Алекс Николов и Денислав Бърдаров, а доброто представяне на целия отбор позволи контрол върху развоя и в трите гейма.

За България победа в петък би означавала още една решителна крачка към силна позиция в хода на груповата фаза. Затова домакините ще търсят не само резултат, а и същата убедителност, която показаха на старта.

Двата отбора се срещнаха и на осминафиналите на световното първенство във Филипините през миналата година. Тогава българският състав отново не допусна гейм и се наложи с 3:0.