ИЗВЕСТИЯ

НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП...
Чете се за: 00:47 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

България разбра групата си за квалификациите за световното по футбол за жени

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Мачовете ще се проведат между февруари/март и юни 2026 година.

българия разбра групата квалификациите световното футбол жени
Снимка: БФС
Националният отбор на България по футбол при жените ще играе с отборите на Хърватия, Косово и Гибралтар в квалификациите за световното първенство по футбол през 2027 година в Бразилия. Това отреди тегленият днес жребий.

Българките попаднаха в група 2 на Лига "С" на пресявките, а мачовете ще се проведат между февруари/март и юни 2026 година.

Квалификациите ще определят четири от местата на УЕФА на световното първенство по футбол за жени през 2027 година в Бразилия, както и кои 32 отбора ще се класират за баражите между октомври и декември 2026 година, които ще определят още седем директни места за финалите и едно място в баражите между конфедерациите.

Европейските пресявки в груповата фаза се играят в същия формат като Лигата на нациите за жени на УЕФА, като отборите са разделени в три лиги: Лига А с 16 отбора, Лига В с 16 отбора и Лига С с 21 отбора.

Лига "С", в която е България, не може да излъчи нито един директно класиращ се отбор за световното първенство. Победителите в шестте квалификационни групи в Лига "С", както и двата най-добри втори отбора ще достигнат до фазата на баражите.

