България с 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 г.

България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство до 23 г. в Лас Вегас, САЩ (12-18 октомври). При класиците ще излязат 7 наши борци, а в свободния стил – 4.

Днес е жребият за класическия стил от 23 ч българско време.

Схатките стартират в понеделник, 12 октомври, от 17,30 ч. Финалите са на следващия ден от 01 часа след полунощ.

Следва програмата с българско участие:

Понеделник, 12 октомври:

17,30 ч – елиминации: GR – Борислав Кирилов (60), Веселин Манев (67), Димитър Георгиев (72), Христо Валентинов (82).

01,00 ч – полуфинали

Вторник, 13 октомври

17,30 ч – репешажи, елиминации: GR – Християн Иванов (63), Сергей Стоев (77), Мартин Шишеков (87)

23,45 ч – полуфинали

01,00 ч финали

Сряда, 14 октомври

17,30 ч – репешажи, елиминации: жени – без българско участие

23,45 ч - полуфинали

01,00 ч – финали

Четвъртък, 15 октомври

20,30 ч – жребий, FS

Петък, 16 октомври

17,30 ч жребий, елиминации: FS – Калоян Атанасов (74), Радомир Стоянов (86)

23,45 ч – полуфинали

01,00 ч - финали

Събота, 17 октомври

17,30 ч – репешажи, елиминации: FS – Айкан Сеид (79), Андриан Вълканов (97)

23,45 ч – полуфинали

01,00 ч – финали

Неделя, 18 октомври

17,30 ч – репешажи

20,00 ч - финали