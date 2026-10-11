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България с 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 г.

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Спорт
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Надпреварата ще се проведе в САЩ.

борба тепих
Снимка: БФБ
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България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство до 23 г. в Лас Вегас, САЩ (12-18 октомври). При класиците ще излязат 7 наши борци, а в свободния стил – 4.

Днес е жребият за класическия стил от 23 ч българско време.

Схатките стартират в понеделник, 12 октомври, от 17,30 ч. Финалите са на следващия ден от 01 часа след полунощ.

Следва програмата с българско участие:

Понеделник, 12 октомври:
17,30 ч – елиминации: GR – Борислав Кирилов (60), Веселин Манев (67), Димитър Георгиев (72), Христо Валентинов (82).
01,00 ч – полуфинали

Вторник, 13 октомври
17,30 ч – репешажи, елиминации: GR – Християн Иванов (63), Сергей Стоев (77), Мартин Шишеков (87)
23,45 ч – полуфинали
01,00 ч финали

Сряда, 14 октомври
17,30 ч – репешажи, елиминации: жени – без българско участие
23,45 ч - полуфинали
01,00 ч – финали

Четвъртък, 15 октомври
20,30 ч – жребий, FS

Петък, 16 октомври
17,30 ч жребий, елиминации: FS – Калоян Атанасов (74), Радомир Стоянов (86)
23,45 ч – полуфинали
01,00 ч - финали

Събота, 17 октомври
17,30 ч – репешажи, елиминации: FS – Айкан Сеид (79), Андриан Вълканов (97)
23,45 ч – полуфинали
01,00 ч – финали

Неделя, 18 октомври
17,30 ч – репешажи
20,00 ч - финали

#световно първенство по борба до 23 г. в Лас Вегас

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