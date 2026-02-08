България с четирима състезатели в паралелния гигантски слалом

Време е за големи надежди в сноуборда. Днес България ще участва с четирима състезатели в паралелния гигантски слалом при мъжете и жените на Зимни олимпийски игри Милано–Кортина 2026.

Страната ни ще бъде представена от опитния Радослав Янков, суперталантите Тервел Замфиров и Малена Замфирова, както и дебютанта Александър Кръшняк.

Всички те вече са показали, че могат да се състезават наравно с най-добрите в света. Очакванията са големи, а въпросът е един – може ли да приключи дългото чакане на България за медал от зимни олимпийски игри.

Квалификациите в паралелния гигантски слалом са днес от 10:00 ч. по БНТ 3, а същинското състезание започва от 14:00 ч. по БНТ 1.