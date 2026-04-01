България с медали и силно представяне на eвропейското първенство по лека атлетика за ветерани

Българските състезатели записаха престижни успехи на европейското първенство по лека атлетика за ветерани, което се провежда в зала „Kujawsko Pomorska Arena Torun“ в Полша с участието на над 3000 атлети.

Най-големият успех дойде от Боян Лефтеров, който спечели златен медал в бягането на 3000 метра при М70 с време 11:29.62 минути. Българинът извоюва победата в изключително оспорвана битка, изпреварвайки минимално съперниците си от Ирландия и Люксембург.

Сребърен медал за България донесе Боян Костов в хвърлянето на диск (М35) с резултат 48.80 метра, като отстъпи единствено на представител на Нидерландия. В същата дисциплина Тони Велков се нареди десети.

Много близо до медал бе Вяра Георгиева-Първанова, която завърши четвърта на 60 метра при Ж45, само на 2 стотни от бронза. Тя достигна и до полуфиналите на 200 метра, но контузия не ѝ позволи да продължи.

Силно представяне записа и Живко Беремски, който се класира шести в скока на височина (М70) с резултат 1.35 м, поставяйки нов национален рекорд в своята възрастова група.

Четвърто място в хвърлянето на копие (М50) зае Петър Хаджиев, а останалите български участници също записаха достойни резултати въпреки силната конкуренция.

Следващото голямо предизвикателство за българските ветерани ще бъде световното първенство в Дегу, което ще се проведе от 22 август до 3 септември 2026 година.