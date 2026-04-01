БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България с медали и силно представяне на eвропейското първенство по лека атлетика за ветерани

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Злато за Боян Лефтеров и сребро за Боян Костов сред над 3000 участници в Торун

българия медали силно представяне eвропейското първенство лека атлетика ветерани
Слушай новината

Българските състезатели записаха престижни успехи на европейското първенство по лека атлетика за ветерани, което се провежда в зала „Kujawsko Pomorska Arena Torun“ в Полша с участието на над 3000 атлети.

Най-големият успех дойде от Боян Лефтеров, който спечели златен медал в бягането на 3000 метра при М70 с време 11:29.62 минути. Българинът извоюва победата в изключително оспорвана битка, изпреварвайки минимално съперниците си от Ирландия и Люксембург.

Сребърен медал за България донесе Боян Костов в хвърлянето на диск (М35) с резултат 48.80 метра, като отстъпи единствено на представител на Нидерландия. В същата дисциплина Тони Велков се нареди десети.

Много близо до медал бе Вяра Георгиева-Първанова, която завърши четвърта на 60 метра при Ж45, само на 2 стотни от бронза. Тя достигна и до полуфиналите на 200 метра, но контузия не ѝ позволи да продължи.

Силно представяне записа и Живко Беремски, който се класира шести в скока на височина (М70) с резултат 1.35 м, поставяйки нов национален рекорд в своята възрастова група.

Четвърто място в хвърлянето на копие (М50) зае Петър Хаджиев, а останалите български участници също записаха достойни резултати въпреки силната конкуренция.

Следващото голямо предизвикателство за българските ветерани ще бъде световното първенство в Дегу, което ще се проведе от 22 август до 3 септември 2026 година.

#европейско първенство по лека атлетика за ветерани

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ