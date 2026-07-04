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България с рекордните осем титли и общо 12 медала от балканското първенство по лека атлетика до 18 години

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Младите национали поставиха и четири национални рекорда по време на шампионата в словенския град Ново Место

България с рекордните осем титли и общо 12 медала от балканското първенство по лека атлетика до 18 години
Снимка: БФЛА
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Българските състезатели записаха историческо представяне на балканското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Ново Место (Словения), след като спечелиха рекордните осем шампионски титли и общо 12 медала. Към впечатляващия актив националите добавиха и четири нови рекорда на България.

С национални върхови постижения до златните отличия стигнаха Дилян Чернополски на 100 метра с време 10.53 секунди, Васил Антонов на 400 метра с 47.19 секунди, Михаил Русинов в хвърлянето на копие с 69.23 метра и щафетата на България на 4 по 100 метра в състав Васил Антонов, Никола Петков, Стилиян Панев и Дилян Чернополски. Квартетът финишира за 41.48 секунди и подобри с почти секунда досегашния национален рекорд, поставен преди 20 години.

Балкански шампиони станаха още Зара Илиева на 3000 метра, Стилиян Орлинов в скока на дължина, Виктория Ангелова в тройния скок и Димитър Стефанов в тласкането на гюле.

Сребърни отличия за България спечелиха Алис Илиева на 1500 метра и Никола Петков на 110 метра с препятствия, а бронзови медали заслужиха Софи Димитров на 100 метра и Илиян Марков в скока на дължина.

На шампионата в Словения България участва с рекордните 41 състезатели, които записаха най-успешното представяне на страната в историята на надпреварата за тази възрастова група.

#Балканско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 г.

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