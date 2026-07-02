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Марсел Джейкъбс направи третото най-бързо бягане в историята на спринта на 100 м, макар и с попътен вятър над допустимия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Марсел Джейкъбс направи третото най-бързо бягане в историята на спринта на 100 м, макар и с попътен вятър над допустимия
Снимка: БТА
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Италианецът Марсел Джейкъбс направи третото най-бързо бягане в историята на спринта на 100 метра, макар и с попътен вятър над допустимия.

Олимпийският шампион в дисциплината от Токио 2020 спря хронометрите на 9.67 секунди по време на състезание в австрийския град Айзенщат. Резултатът обаче няма да влезе в официалната статистика, тъй като е постигнат с попътен вятър от 4.1 м/сек при максимално разрешен от 2.0 м/сек.

Въпреки това бягането на Джейкъбс беше трето най-бързо на 100 метра при всякакви условия след световния рекорд на Юсейн Болт (Ямайка) от 9.58 секунди и олимпийския рекорд също на Болт от 9.63 секунди от Игрите в Лондон 2012.

„Много съм щастлив, защото подобрявам резултатите си във всяко състезание. Да, вятърът беше силен в гърба ми, но само Болт е бил по-бърз от времето ми днес, така че съм щастлив от постижението си“, коментира италианецът.

#Марсел Джейкъбс

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