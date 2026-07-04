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Божидар Саръбоюков триумфира в скока на дължина на турнира „Розаимпекс“ в Пловдив

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Спорт
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Александра Начева, Радина Величкова и Никола Караманолов също спечелиха дисциплините си, а Рая Димитрова покри норматив за световното първенство до 20 години

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Божидар Саръбоюков спечели титлата в скока на дължина на турнира по лека атлетика „Розаимпекс“, който се проведе в Пловдив. Бронзовият медалист от световното първенство и Атлет №1 на България заслужи първото място с резултат от 8.24 метра.

Силно представяне записа и Александра Начева, която триумфира в коронната си дисциплина – троен скок. Българката оглави класирането с постижение от 13.57 метра.

При жените на 100 метра европейската шампионка за девойки Радина Величкова финишира първа с време от 11.71 секунди. Националната рекордьорка на 60 метра за девойки Рая Димитрова остана непосредствено след нея с 11.81 секунди, като с този резултат покри норматива за участие на световното първенство до 20 години в Орегон (САЩ).

В спринта на 100 метра при мъжете победата заслужи Никола Караманолов с време от 10.44 секунди. Още в сериите той демонстрира отлична форма, след като пробяга дистанцията за 10.37 секунди.

#Розаимпекс #Божидар Саръбоюков

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