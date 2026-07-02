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Звездите на родната атлетика ще стартират на турнира "Розаимпекс" в Пловдив

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Международният турнир ще се проведе в събота, 4 юли на стадион Пловдив

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
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Пловдив отново ще бъде домакин на международния турнир по лека атлетика "Розаимпекс". Надпреварата ще се проведе в събота, 4 юли на стадион Пловдив.

В състезанието ще видим едни от най-добрите ни атлети Божидар Саръбоюков, Александра Начева и Радина Величкова.

Финалите на турнира започват в 16:00 часа, когато ще бъдат излъчени призьорите в скока на дължина и овчарски скок - жени. В 16:30 започва надпреварата в скока на височина при мъжете, дамите застават на старт в 17:30. В 17:10 е финалът на троен скок - жени.

В 18:20 е началото на надпреварата на дълъг скок - мъже с участието на звездата ни Божидар Саръбоюков. В 18:30 са финалите на 100 метра при мъжете и жените.

Състезанието се организира от СКЛА Ботев Пловдив със съдействието на Община Пловдив и Българската федерация по лека атлетика.

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