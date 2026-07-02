Край на епидемичната вълна от хантавирус

Последната епидемична вълна от хантавирус, свързана с круизния кораб "Хондиус", вече е приключила. Това обяви генералният директор на Световната здравна организация.

Тедрос Гебрейесус заяви, че "последният контактен на лице, изложено на хантавирус на борда на круизния кораб, е завършил карантинния си период". От 25 май насам не са регистрирани нови случаи.

Скорошната епидемия от хантавирус привлече международното внимание, тъй като възникна на борда на плаващия под нидерландски флаг круизен кораб, който отплава от Ушуая, Аржентина, на 1 април.

Епидемията беше предизвикана от южноамериканския вариант "Анди" на хантавируса, който се отличава с рядката си способност да се предава от човек на човек. Хантавирусите обикновено се пренасят от гризачи.