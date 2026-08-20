България с трета поредна победа и място на четвъртфиналите на европейското по бадминтон до 19 години

България продължава перфектното си представяне на eвропейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Татабаня. Националният ни тим постигна трета поредна победа, след като се наложи над Полша с 2:1, и се класира за четвъртфиналите като победител в група A2.

Воденият от треньорите Иван Русев и Илиян Кръстев състав премина през груповата фаза без поражение. В първите си два двубоя българите записаха убедителни успехи с по 2:0 срещу Португалия и Финландия, а победата над Полша затвърди първото място в подреждането.

Така България продължава към директните елиминации с максимална увереност след три последователни успеха. Съперникът на националите за четвъртфиналите ще стане ясен след жребия по-късно днес.

Българският отбор е в състав Елена Попиванова, Виктория Попова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова, Георги Рупцов, Теодор Митев, Стилиян Нановски, Патрик Димитров и Майкъл Попов.

Силното представяне предизвика и емоционална реакция от треньора Иван Русев, който похвали характера на своите състезатели.

"Невероятна победа и класиране на първо място в групата. Думите са малко, за да опишат чувствата и емоциите. Този отбор има сърца на победители“, написа Русев в социалните мрежи.

След отличната групова фаза България вече гледа към следващото предизвикателство и битката за място сред най-добрите четири отбора в Европа.







