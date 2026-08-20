Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха от световното първенство по бадминтон

Българските бадминтонистки Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха в третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи (Индия).

Петкратните европейски шампионки, който са поставени под номер 9 в основната схема, загубиха от поставените под номер 1 Шън Шу Лю и Нин Тан (Китай) с 16:21, 18:21 за 49 минути.

Китайките са световни шампионки от Париж 2025 и олимпийски вицешампионки от Париж 2024.

Лю и Тан поведоха с 16:8 в първия гейм, сестрите намалиха пасива си на 14:16, но съперничките им направиха четири поредни точки и взеха аванс в резултата. Във втората част се игра равностойно до 16:15, след което китайките 20:15 и нямаха проблеми до края.