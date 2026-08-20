БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот...
Чете се за: 01:57 мин.
Схема за източване на средства във водния сектор –...
Чете се за: 02:22 мин.
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас...
Чете се за: 02:32 мин.
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас:...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Роден в България гимнастик с медал от европейското първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

В шампионата на уредите, петък и събота, ще стартират трима българи – Давид Иванов на кон с гривни, Даниел Трифонов на прескок и Кейтън Спенсър на висилка.

даниел маринов българите подкрепяха джакарта
Слушай новината

Даниел Маринов, който е роден в България, но се състезава за Русия, спечели бронзов медал в многобоя на европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Маринов, който участва като неутрален атлет, събра 81.899 точки от шестте си изпълнения и завърши трети след украинеца Иля Ковтун, който от миналата година се състезава за Хърватия и друг руснак Арсений Духно, които бяха разделени само от 1 хилядна – 82.833 срещу 82.832.

Маринов се представи най-добре на прескок с 14.100 точки, над 14 точки (14.033) постигна и на земя. Той беше в основата на силното представяне на отбора от неутрални атлети, родени в Русия, които поведоха в квалификациите и ще гонят титла в отборната надпревара в неделя.

Даниел Маринов е роден в София през 2004 г., като баща му е българин. Като дете се премества с майка си в руския град Казан и от 6-годишен започва да тренира спортна гимнастика. През миналата година стана шампион на Русия в многобоя и спечели бронзов медал на успоредна на световното първенство в Джакарта.

В шампионата на уредите, петък и събота, ще стартират трима българи – Давид Иванов на кон с гривни, Даниел Трифонов на прескок и Кейтън Спенсър на висилка.

Надпреварата на отделните уреди може да гледате в петък от 19:00 часа и в събота от 17:30 часа по БНТ 3. Спортно-развлекателният канал на БНТ ще ви покаже и финала в отборната надпревара в неделя от 15:00 часа.

Свързани статии:

Три финала за България на отделните уреди на европейското по спортна гимнастика
Три финала за България на отделните уреди на европейското по спортна гимнастика
Даниел Трифонов, Давид Иванов и Кейдън Спенсър с шанс за медали на...
Чете се за: 02:17 мин.
#европейско първенство по спортна гимнастика #Даниел Маринов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
2
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
3
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники
4
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска...
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
5
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение...
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време похарчените пари за тяхното лечение
6
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Още

Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха от световното първенство по бадминтон
Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха от световното първенство по бадминтон
Спортни новини 20.08.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 20.08.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 20.08.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 20.08.2026 г., 09:10 ч.
Три финала за България на отделните уреди на европейското по спортна гимнастика Три финала за България на отделните уреди на европейското по спортна гимнастика
Чете се за: 02:17 мин.
Спортни новини 19.08.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 19.08.2026 г., 20:50 ч.
България записа втора победа на европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 г. България записа втора победа на европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 г.
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува у нас
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот 4 на АМ "Хемус" и Северната скоростна тангента Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот 4 на АМ "Хемус" и Северната скоростна тангента
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас: Държавата осигурява 20 млн. евро за подготовката за "Евровизия 2027" Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас: Държавата осигурява 20 млн. евро за подготовката за "Евровизия 2027"
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас след...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Голям пожар в Северна Македония – има подозрения за умишлен...
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ