Роден в България гимнастик с медал от европейското първенство

Даниел Маринов, който е роден в България, но се състезава за Русия, спечели бронзов медал в многобоя на европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Маринов, който участва като неутрален атлет, събра 81.899 точки от шестте си изпълнения и завърши трети след украинеца Иля Ковтун, който от миналата година се състезава за Хърватия и друг руснак Арсений Духно, които бяха разделени само от 1 хилядна – 82.833 срещу 82.832.

Маринов се представи най-добре на прескок с 14.100 точки, над 14 точки (14.033) постигна и на земя. Той беше в основата на силното представяне на отбора от неутрални атлети, родени в Русия, които поведоха в квалификациите и ще гонят титла в отборната надпревара в неделя.

Даниел Маринов е роден в София през 2004 г., като баща му е българин. Като дете се премества с майка си в руския град Казан и от 6-годишен започва да тренира спортна гимнастика. През миналата година стана шампион на Русия в многобоя и спечели бронзов медал на успоредна на световното първенство в Джакарта.

В шампионата на уредите, петък и събота, ще стартират трима българи – Давид Иванов на кон с гривни, Даниел Трифонов на прескок и Кейтън Спенсър на висилка.



Надпреварата на отделните уреди може да гледате в петък от 19:00 часа и в събота от 17:30 часа по БНТ 3. Спортно-развлекателният канал на БНТ ще ви покаже и финала в отборната надпревара в неделя от 15:00 часа.