България с трето място на турнир по издръжливост в Саморин

Пореден успех за българския конен спорт. Националният ни отбор по издръжливост завърши трети в турнира Купата на нациите EIEV Global Endurance Series 120 км в Саморин, Словакия.

Бронзовото отличие заслужиха Мирослав Боршош с Хазим Хан, Кристина Петрова с Павел

Иван Стойчев с Манаба и Десислав Алексиева с Гамила.

Преди няколко дни нашите ездачи записаха успехи и на Балканския шампионат по издръжливост в Буфтея, Румъния. Златен медал индивидуално при юношите и младите ездачи завоюва Радост Бакалова с Назарет, а Деян Кутелов с Таким спечели бронзовото отличие.

Титлата в отборното състезание при юношите и младите ездачи заслужиха Радост Бакалова с Назарет, Деян Кутелов с Таким, Кристина Петрова с Джесика, Йоана Кюмюрджийска с Призма и Карина Добрева с Маваши.

В категорията "Мъже и жени" златен медал за отбора ни в състав: Десислава Алексиева със Самодива, Христина Фурланска с Танзания, Ирина Ангелова със Забавна, Денис Фурлански с Тюркоаз и Николай Николов с Танзания.