Теодор Кабакчиев: Честито на всички фенове и българи

Българският победител в най-старото действащо хард ендуро в света - Теодор Кабакчиев, говори след големия си успех в Африка. Той сподели, че за победата са му отнели два дни и поздрави всички българи с победата си.

„Много съм щастлив. Още мислите ми са в състезанието… Като цяло имах добра първа обиколка и още от началото на втората имах добро предимство. Казах си, че просто трябва да продължавам по този начин и нещата ще се получат. Вчера го започнах и днес го приключих, така че съм много щастлив за отбора ми. Честито на всички фенове и българи! Благодаря, Боже, за тази победа“, гласят първите думи на Теодор Кабакчиев.

С успеха си българинът остави зад гърба си куп световни величия в спорта. На втора позиция остана не кой да е, а актуалният световен шампион Мануел Литенбихлер. Местната суперзвезда и фаворит на публиката Уейд Йънг също трябваше да диша прахта на невероятния габровец.