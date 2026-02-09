България с три златни медала на боксовия турнир "Олимпийски надежди"

Българският бокс продължава да демонстрира класа и отлично представяне на международната сцена. Поредното доказателство е турнирът „Олимпийски надежди“, който се проведе през уикенда в Суботица. Там, водени от световния шампион Детелин Далаклиев, талантите ни бяха просто перфектни и завоюваха три златни медала.

В категория до 36 килограма при 15-годишните Детелин Далаклиев-младши стана шампион по категоричен начин. За представянето си на ринга той получи и купата за Най-техничен състезател на турнира.



При 17-годишните също имаме отлични резултати. В категория до 52 килограма със злато се окичи Ален Филипов, а титлата при 57-килограмовите отиде в ръцете на Стоян Христосков.