България се класира за световното първенство по тенис при юношите до 14 години

Националният отбор на България по тенис за юноши до 14 години се класира за световното първенство след победа с 2:0 над Румъния във финалите на Европейската отборна лятна купа във Валенсия.

С успеха българските таланти завършиха на престижното пето място в Европа, което им донесе последната квота за световните финали. Надпреварата ще се проведе от 3 до 8 август в Простейов, Чехия, където България ще бъде сред най-добрите национални отбори в света във възрастовата група до 14 години.

В първата среща на сингъл Александър Борисов демонстрира характер и направи обрат срещу Уилям Николас Въсии, налагайки се с 3:6, 6:1, 6:3. След това Бруно Дженев подпечата успеха на българския тим с победа над Патрик Стефан Добрин със 7:5, 4:6, 6:2.

Българският състав във Валенсия бе в състав Бруно Дженев, Александър Борисов и Емил Алексиев, воден от капитана Христо Валеов. Отличното представяне на тима осигури на България място сред световния елит на тениса при юношите до 14 години.